Майданщик Поярков: Зеленскому нужно было действовать с Трампом так же хитро, как Путин

Вадим Москаленко.  
01.03.2025 19:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Зеленский – клинический болван, которому хватило глупости сильно разозлить людей, от чьих решений зависит судьба Украины. Об этом в своём блоге рассказал экс-активист «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский – клинический болван, которому хватило глупости сильно разозлить людей, от чьих решений зависит...

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«Зеленского выгнали из Белого дома, вышвырнули, как пишут немцы. Это катастрофа. Он оказался настолько тупым, что мы себе даже этого не представляли. Нет, мы знали, что он хам, лгун, юрист, дурак, президент и клоун.

Но то, что ему абсолютно наплевать на судьбу миллионов, на жизни миллионов людей, это хамовитое дурло вообще дупля не режет. Это каким же надо быть кретиническим болваном, чтобы довести до бешенства и до белого каления людей, от которых зависит судьба и жизни миллионов украинцев», – сказал Поярков.

«Если бы Зеленский не был критическим дауном, он бы должен был первый начать с того, что мы благодарим Соединенные Штаты. Но это тупое существо, оно не умеет извиняться, оно не умеет признавать ошибки. Никогда! Он не извиняется перед нами, украинцами, за свои глупости, за свои преступления. Он думает: «А чего это я буду перед Трампушкой извиняться? Я тут, мне тут на своих насрать».

Собственное эго, нездоровое выпячивание себя, вот эти болезненные амбиции и корона. Понимаете, когда чмо дорывается до власти, у него вырастает корона, которая даже не поместилась в Овальном кабинете.

Я думаю, Трамп и Вэнс абсолютно правильно сказали, что чувак не понимает, кто он и кто мы. Мы не для того сюда пришли, чтобы выслушивать твои нравоучения, ты Шариков по жизни, ты ошибка политической природы. Вот просто мутант-однодневка, который в силу недоразвитости украинских избирателей, вот этой постсоветской глупости оказался в этом кресле.

Смотрите, тот же Путин, когда общается с Трампом, он высказывает огромное количество комплиментов. То есть, все, кто хочет с Трампом о чем-то договориться, осыпают Трампа комплиментами», – возмущался порошенковский прихвостень.

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