Зеленский – клинический болван, которому хватило глупости сильно разозлить людей, от чьих решений зависит судьба Украины. Об этом в своём блоге рассказал экс-активист «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленского выгнали из Белого дома, вышвырнули, как пишут немцы. Это катастрофа. Он оказался настолько тупым, что мы себе даже этого не представляли. Нет, мы знали, что он хам, лгун, юрист, дурак, президент и клоун. Но то, что ему абсолютно наплевать на судьбу миллионов, на жизни миллионов людей, это хамовитое дурло вообще дупля не режет. Это каким же надо быть кретиническим болваном, чтобы довести до бешенства и до белого каления людей, от которых зависит судьба и жизни миллионов украинцев», – сказал Поярков.