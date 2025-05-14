Летняя компания: Россия намерена выйти к Славянску и Краматорску

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Российская армия формирует условия для наступления на крупнейшие промышленные центры Донбасса, оставшиеся под ВСУ. Речь идет о Славянско-Краматорской агломерации, на пути к которой стоит Константиновка.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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