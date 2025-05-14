Летняя компания: Россия намерена выйти к Славянску и Краматорску
Российская армия формирует условия для наступления на крупнейшие промышленные центры Донбасса, оставшиеся под ВСУ. Речь идет о Славянско-Краматорской агломерации, на пути к которой стоит Константиновка.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По сути силы и средства из состава группировки войск «Юг»: 3-й армии, 51-й, они все входят в группировку «Юг», теперь переброшенная 8-я общевойсковая армия – это по сути войска Южного военного округа, имеют задачу прорыва в район Константиновки и Дружковки.
Эти действия следует рассматривать в контексте возможного содержания летней кампании командования противника, смысл которой наверняка будет прорыв в районы Славянско-Краматорской агломерации. То есть действуют со стороны Лимана и пытаются Дружковку и Константиновку взять для того, чтобы с юга подпереться, выйти с обоих флангов», – заявил Машовец.
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