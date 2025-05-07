Корчинский разочарован: Украинцы в РФ будут хлебать щи и смотреть парад в Москве

Тарас Стрельцов.  
07.05.2025 13:20
  (Мск) , Киев
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День Победы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Предпринимаемые меры безопасности перед Парадом Победы в Москве свидетельствуют о том, что русские очень переоценивают фанатичность пребывающих в РФ украинцев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предпринимаемые меры безопасности перед Парадом Победы в Москве свидетельствуют о том, что русские очень...

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«Они думают об украинцах лучше, чем украинцы являются в действительности. Они думают, что если в РФ живёт достаточное количество украинцев, то, конечно, каждому из этих украинцев захочется прийти на этот парад с взрывчаткой и что-нибудь там сделать во имя своей отчизны Украины.

К сожалению, боюсь, что те украинцы, которые живут на территории Украины [оговорка, РФ], будут всё это смотреть по телевизору и заедать щами», – сокрушается Корчинский.

«Тем не менее, они страхуются таким образом, и я думаю, что не из-за Си Цзиньпина, а из-за Путина, он же тоже там должен быть, это человек, который живёт в постоянном страхе. И страх правильный. Не на этом параде, так на каком-то другом в какую-то другую дату украинские спецслужбы его таки достанут», – угрожает нацист.

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