Колесниченко: Обмен пленными «тысяча на тысячу» вместо «всех на всех» – твёрдая российская позиция
Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся на тех условиях, которые российская делегация предложила в Стамбуле, а не по формуле «всех на всех», как хотел Киев. Не в наших интересах, чтобы через какое-то время украинские военнопленные опять влились в ряды ВСУ.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политический обозреватель, экс-нардеп Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас не так много пленных, которые хотели бы вернуться на Украину. Идёт массовая сдача со стороны украинских военных. Когда они к нам попадают, то переходят на нашу сторону. У нас есть несколько формирований из военнопленных, которые выступили против украинского нацистского режима.
Напомню, что обмен (тысяча на тысячу) предложила РФ в Стамбуле. Это был политический дипломатический шаг, который показывал нашу открытость в вопросах ведения переговоров.
Это гуманитарная. Она будет продолжаться, сколько это необходимо. Потому что военнопленным мстить смысла нет. Плен – это часть военных действий, и обмены пленными и мирными гражданами будут проводиться», – заверил он.
Обозреватель напомнил, что ещё в начале апреля украинская сторона требовала провести обмен по формуле «всех на всех». Но РФ отказалась, поскольку украинских военнопленных гораздо больше, а включать в списки гражданских лиц – священников, активистов, просто русскоговорящих граждан, которые поплатились за приверженность своему языку и культуре, Киев не захотел.
«Так что обмен 1 тысяча на 1 тысячу – это второй в истории СВО и очень яркий пример. Самое главное, что семьи наших военных, да и сами военные, в очередной раз получили подтверждение, что мы своих не бросали и не бросаем без внимания и поддержки», – подытожил Колесниченко.
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