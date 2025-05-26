Колесниченко: Обмен пленными «тысяча на тысячу» вместо «всех на всех» – твёрдая российская позиция

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся на тех условиях, которые российская делегация предложила в Стамбуле, а не по формуле «всех на всех», как хотел Киев. Не в наших интересах, чтобы через какое-то время украинские военнопленные опять влились в ряды ВСУ.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политический обозреватель, экс-нардеп Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас не так много пленных, которые хотели бы вернуться на Украину. Идёт массовая сдача со стороны украинских военных. Когда они к нам попадают, то переходят на нашу сторону. У нас есть несколько формирований из военнопленных, которые выступили против украинского нацистского режима. Напомню, что обмен (тысяча на тысячу) предложила РФ в Стамбуле. Это был политический дипломатический шаг, который показывал нашу открытость в вопросах ведения переговоров. Это гуманитарная. Она будет продолжаться, сколько это необходимо. Потому что военнопленным мстить смысла нет. Плен – это часть военных действий, и обмены пленными и мирными гражданами будут проводиться», – заверил он.

Обозреватель напомнил, что ещё в начале апреля украинская сторона требовала провести обмен по формуле «всех на всех». Но РФ отказалась, поскольку украинских военнопленных гораздо больше, а включать в списки гражданских лиц – священников, активистов, просто русскоговорящих граждан, которые поплатились за приверженность своему языку и культуре, Киев не захотел.