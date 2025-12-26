Киевский авиаэксперт: По всем законам физики операторы российских дронов сидят в Белоруссии 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Переработанные в России» иранские дроны стали более опасными для Украины и ее ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ», заявил депутат и украинский авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.

Он рассказал, что от изначальных иранских дронов после российской модернизации мало что осталось.

«Там уже шесть или восемь видов боевых частей, улучшение систем связи, установка антенн, чтобы их не мог заглушить РЭБ и так далее», – сказал Криволап.

Он жалуется, что сейчас эти беспилотники начали работать в режиме FPV, то есть ими управляет живой оператор, используя информацию, которую по цепочке передают друг другу летящие дроны. В итоге оператор получает четкий видеосигнал цели.

По его словам, российские БПЛА способны «несколько тысяч раз в секунду» менять частоту сигнала, сбивая с толку украинскую ПВО и РЭБ.