Киевский авиаэксперт: По всем законам физики операторы российских дронов сидят в Белоруссии
«Переработанные в России» иранские дроны стали более опасными для Украины и ее ПВО.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ», заявил депутат и украинский авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
Он рассказал, что от изначальных иранских дронов после российской модернизации мало что осталось.
«Там уже шесть или восемь видов боевых частей, улучшение систем связи, установка антенн, чтобы их не мог заглушить РЭБ и так далее», – сказал Криволап.
Он жалуется, что сейчас эти беспилотники начали работать в режиме FPV, то есть ими управляет живой оператор, используя информацию, которую по цепочке передают друг другу летящие дроны. В итоге оператор получает четкий видеосигнал цели.
По его словам, российские БПЛА способны «несколько тысяч раз в секунду» менять частоту сигнала, сбивая с толку украинскую ПВО и РЭБ.
«Для тех, кто наблюдает это из Украины, это просто шум в воздухе, все, больше ничего. И технически наши специалисты точно знают, что это была Белоруссия, что оператор сидел в Белоруссии, потому что законы физики, задержки сигнала, передачи сигнала от одного объекта к другому нельзя нарушить.
А тут очевидно, что они будут именно там. Но доказать это однозначно невозможно. Нет доказательств того, что оператор сидел там. А с другой стороны, он не мог сидеть в другом месте», – уверяет укро-эксперт.
