Ходорковский: Трамп пока не достал пистолет

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Президент США Дональд Трамп не будет громко выходить из переговоров по Украине, потому что боится признаться своим избирателям в том, что он потерпел неудачу.

Об этом беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже идет непосредственно переговорный процесс и Трамп, понимая, что у него возможностей давления на Путина гораздо меньше, чем возможностей давления на Украину, цинично подвигает переговорную границу в ту сторону, в которую она лучше продавливается. А лучше с его стороны продавливается украинская сторона. Но он явно сейчас боится эти переговоры сорвать теми или иными резкими движениями», – сказал Ходорковский.

Сам олигарх-иноагент считает, что американский президент должен внести в Конгресс законопроект о предоставлении Украине новых вооружений.