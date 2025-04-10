Ходорковский: Трамп пока не достал пистолет

Елена Острякова.  
10.04.2025 12:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп не будет громко выходить из переговоров по Украине, потому что боится признаться своим избирателям в том, что он потерпел неудачу.

Об этом беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не будет громко выходить из переговоров по Украине, потому что...

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«Сейчас уже идет непосредственно переговорный процесс и Трамп, понимая, что у него возможностей давления на Путина гораздо меньше, чем возможностей давления на Украину, цинично подвигает переговорную границу в ту сторону, в которую она лучше продавливается. А лучше с его стороны продавливается украинская сторона. Но он явно сейчас боится эти переговоры сорвать теми или иными резкими движениями», – сказал Ходорковский.

Сам олигарх-иноагент считает, что американский президент должен внести в Конгресс законопроект о предоставлении Украине новых вооружений.

«Я лично считаю, что эта тактика переговоров уже не очень хорошая. На мой взгляд, лучшей тактикой переговоров на сегодняшний день была бы некая демонстрация силы. Но, как мы видим, Трамп и его переговорная команда считают по-другому. Пока они будут еще договариваться добрым словом. Пистолет пока еще не достают», – сказал Ходорковский.

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