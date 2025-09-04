Хабаровскому краю пришлось дважды отстраивать бассейн в Дебальцево

Елена Острякова.  
04.09.2025 20:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 143
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Хабаровский край восстановил уже 85 социальных объектов в подшефном Дебальцево (ДНР). До 2030 года планирется восстановить 132 объекта.

Об этом председатель Думы Хабаровского края Николай Шевцов заявил сегодня на Восточной экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хабаровский край восстановил уже 85 социальных объектов в подшефном Дебальцево (ДНР). До 2030 года...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В начале была тяжелая ситуация. К сожалению, на тот момент еще долетало. Характерный пример, один из объектов, бассейн был восстановлен дважды. В мае наш губернатор его открывал. Один раз мы его восстановили, потом опять прилетело. Опять пришлось восстанавливать», – сказал Шевцов.

Хабаровский край восстанавливает в Дебальцево детские сады, школы, дорожную сеть, посылает бригады ЖКХ решать проблемы, планирует восстановить производство стройматериалов на Донбассе.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить