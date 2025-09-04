Хабаровскому краю пришлось дважды отстраивать бассейн в Дебальцево

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хабаровский край восстановил уже 85 социальных объектов в подшефном Дебальцево (ДНР). До 2030 года планирется восстановить 132 объекта.

Об этом председатель Думы Хабаровского края Николай Шевцов заявил сегодня на Восточной экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В начале была тяжелая ситуация. К сожалению, на тот момент еще долетало. Характерный пример, один из объектов, бассейн был восстановлен дважды. В мае наш губернатор его открывал. Один раз мы его восстановили, потом опять прилетело. Опять пришлось восстанавливать», – сказал Шевцов.

Хабаровский край восстанавливает в Дебальцево детские сады, школы, дорожную сеть, посылает бригады ЖКХ решать проблемы, планирует восстановить производство стройматериалов на Донбассе.