Из-за Трампа Украина не может выбрать те обручальные кольца, которые хочет! – французская журналистка

26.11.2025 17:45
Американская дипломатия находится в состоянии броуновского движения, поэтому она предлагает «адский план» по Украине.

Об этом главный корреспондент журнала «Фигаро» на Украине Лора Мандевиль заявила в эфире телеканала France 5, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это план капитуляции Украины. Это также план бесчестия, потому что он ведет к капитуляции. Это фактическая потеря 20% территории Украины без компенсации. На самом деле это акт правильного взгляда на способность Украины к самообороне. Им говорят: у вас не может быть больше 600 тыс военнослужащих, и вы не можете рассчитывать на то, что Украина сможет защитить себя. Он признает, что она не сможет выбрать те обручальные кольца, которые захочет», – высказалась Мандевиль.

Она считает, что США «не понимают природу российской опасности» и хотят стать деловым и коммерческим партнером России, «чтобы полностью вернуть ее в седло в условиях абсолютной безнаказанности».

«Есть общая философия этого плана. Мы хорошо видим, что это философия капитуляции. Европейцы успокоились. Да, это правда. Мы каждый раз возвращаемся к Аляске. У нас есть впечатление от искреннего желания Трампа отодвинуть на второй план вопрос Украины, чтобы сказать, что нам важны отношения с русскими. Это уступка в игре все еще преступной России, которая не заплатит ни за одно из своих преступлений. У нее не будет ничего, кроме наград», – страдала Мандевиль.

