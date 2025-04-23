Релокант в смятении: Три года СВО заставили американцев получше приглядеться к русским – и очароваться

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Отношение к русским в США за три года СВО существенно улучшилось.

Об этом бежавший из России режиссер и сценарист Александр Молочников рассказал журналисту-иноагенту Михаилу Зыгарю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я приехал, было сложновато говорить, что ты из России. Естественно, я это говорил и рассказывал, чем я занимался, но первый момент (особенно, в разговоре с украинцами, часто – и с американцами) кричать о том, что ты из России, учитывая, что весь Нью-Йорк обклеен украинскими флагами, Путиным в образе Гитлера, кровавым русским флагом, нужно было с опаской», – сказал Молочников.

Он вспоминает, что ему приходилось постоянно оправдываться, а какие-то российские деятели культуры предлагали ему выкупить остров, основать там колонию, но не называться русскими.

По ощущениям Молочникова, все изменилось после выхода на экран оскароносного фильма «Анора», в котором сыграли российские актеры, не осуждавшие публично СВО.