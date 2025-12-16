Грузинская русофобка плачет: Мы отдаляемся от Запада и дрейфуем к России

16.12.2025 09:42
Если раньше у Грузии был договор о стратегическом партнерстве с США, то теперь  – с Китаем. Об этом бывший первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила в интервью бежавшему на Запад гею-иноагенту Михаилу Зыгарю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беседа русофобов проходила на английском языке.

«Мы не видим сейчас особого интереса со стороны США. Они не вовлечены, не проявляют активности в отношении происходящего в Грузии. Особенно, в связи с изменением приоритетов грузинского правительства. Послания правительства довольно запутанные и манипулятивные. Формально они не заявляют, что они против евроинтеграции, но на деле все, что они делают, отдаляет нас от Запада», – пожаловалась Чугошвили.

Она считает, что Грузия находится под влиянием России,  хотя не демонстрирует это.

«Грузия отдалилась от Запада, от США, от ЕС и все больше попадает под влияние России. Следует методичке автократа. Страна оказалась под резко возросшим влиянием России и теперь пытается официально выстраивать отношения с Китаем, а не с Западом. Таков итог», – сказала Чугошвили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», конгресс США готовит принятие акта, который предусматривает введение санкций против высокопоставленных грузинских чиновников и включает в себя полный пересмотр отношений между США и Грузией.

Нынешние власти Грузии, как известно, отказались открывать «второй фронт» против России на Кавказе, возобновили авиасообщение с РФ, ввели закон об иноагентах, ограничивший манёвр для финансируемых Западом саакашистом, а также запретили пропаганду сексуальных извращений.

Тем не менее, Тбилиси до сих пор уклоняются от восстановления дипломатических отношений с Москвой, ссылаясь на несогласие с признанием Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти также официально не отвергли курс на интеграцию в НАТО и ЕС.

