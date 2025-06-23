Градус русофобии на Западе даже не думает снижаться – Манойло раскритиковал ответственных за нашу «мягкую силу»
Уровень русофобии на Западе не снижается, что говорит о низкой эффективности работы с европейской и американской аудиторией.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переписывание истории на Западе – очень серьёзная угроза, жители западных стран не знают, кто победил во Второй мировой войне. Точнее, они считают, что победили американцы, а о советской армии практически ничего не знают.
Эти страницы тщательно вымарываются, потому что великая роль Советского Союза никак не вяжется с той русофобией, которая сознательно культивируется на Западе», – отметил он.
По словам эксперта, переписывание истории используется как серьёзный идеологический инструмент. И с этим действительно надо бороться.
«Но вот с борьбой в этом плане у нас всё не очень хорошо: на западную аудиторию мы влияния не имеем, и «мягкая сила» у нас как мираж. Общественное мнение на Западе ровным счётом никак не меняется. Что опять-таки связано не с тем, что они там все плохие и закоренелые русофобы, – это является нашей недоработкой», – считает Манойло.
Он добавил, что идеологическая машина в лице экспертов, историков, пропагандистов работает на внутреннюю аудиторию.
«Мы агитируем друг друга, то есть мы, которые за российское государство, за его мощь и за конечную победу над всеми нашими врагами. Нас не надо ни в чём убеждать. Агитировать надо те аудитории, которые с нами не согласны. А с ними работа не ведётся никак», – подытожил эксперт.
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