Генсека НАТО в Брюсселе припёрли к стенке неудобными вопросами о Трампе

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США нуждаются в НАТО не менее, чем страны альянса нуждаются в американцах.

С таким утверждением на пресс-конференции выступил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генсека попросили прокомментировать ситуацию, когда два члена НАТО Канада и США «находятся на грани торговой войны», а также неоднозначные заявления Трампа по Гренландии.

«Вы не опасаетесь, что альянс может распасться в самое нестабильное время?», – спросил журналист.

«Я абсолютно уверен, что мы сможем решить эти проблемы, между союзниками всегда есть разногласия. Не всегда всё идёт гладко и счастливо, всегда есть проблемы, иногда большие, иногда маленькие… Я бы сказал, что дело не только в Гренландии. Это касается Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Гренландии, Дании, а также Канады и США. И очевидно, что мы как союз всегда будем искать наилучшие способы решения проблем», – попытался отвертеться Рютте.

Однако генсеку возразили, что речь идёт не о разногласии между союзниками, а об угрозах захвата территорий.

«Не пора ли Европе стать реалистичнее и начать планировать оборону, которая, возможно, не будет включать США?», – прозвучал вопрос.