Генсека НАТО в Брюсселе припёрли к стенке неудобными вопросами о Трампе

Константин Серпилин.  
03.02.2025 23:57
  (Мск) , Брюссель
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США нуждаются в НАТО не менее, чем страны альянса нуждаются в американцах.

С таким утверждением на пресс-конференции выступил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США нуждаются в НАТО не менее, чем страны альянса нуждаются в американцах. С таким...

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Генсека попросили прокомментировать ситуацию, когда два члена НАТО Канада и США «находятся на грани торговой войны», а также неоднозначные заявления Трампа по Гренландии.

«Вы не опасаетесь, что альянс может распасться в самое нестабильное время?», – спросил журналист.

«Я абсолютно уверен, что мы сможем решить эти проблемы, между союзниками всегда есть разногласия. Не всегда всё идёт гладко и счастливо, всегда есть проблемы, иногда большие, иногда маленькие… Я бы сказал, что дело не только в Гренландии. Это касается Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Гренландии, Дании, а также Канады и США. И очевидно, что мы как союз всегда будем искать наилучшие способы решения проблем», – попытался отвертеться Рютте.

Однако генсеку возразили, что речь идёт не о разногласии между союзниками, а об угрозах захвата территорий.

«Не пора ли Европе стать реалистичнее и начать планировать оборону, которая, возможно, не будет включать США?», – прозвучал вопрос.

«Что же ваш вопрос по НАТО и предположение, что вы можете управлять НАТО без США, это просто нелепость. Это европейская оборона без участия США, как вы говорите, это НАТО или как называется эта организация, но без США – по многим причинам это не сработает.

Когда вы смотрите на Украину, это не только Украина и Россия (что уже было бы достаточно плохо), это геополитическая ситуация. США и европейская часть НАТО это понимают.

Вместе мы можем защитить территорию НАТО, включая США. США сейчас тоже находятся под угрозой из-за ракет большой дальности, которые могут появиться у Северной Кореи в будущем», – невпопад вещал Рютте.

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