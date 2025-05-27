В Киеве признали, что российские удары не дают украинскому ВПК увеличить производство

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 15:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не может значительно масштабировать военное производство внутри страны, потому что по предприятиям ВПК и смежным с ними постоянно прилетают российские средства поражения.

Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может значительно масштабировать военное производство внутри страны, потому что по предприятиям ВПК...

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«Разговариваешь с некоторыми руководителями предприятий, они говорят: «Ну что вы хотите, как мы можем повысить производство? Ну у меня уже было 5 прилетов по заводу», – понимаете, какая ситуация?

Поэтому надо максимально диверсифицировать производство и выводить, делать филиалы в соседних странах, с которыми есть гарантия, что они будут длительное время нам помогать», – заявил Романенко.

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