В Киеве признали, что российские удары не дают украинскому ВПК увеличить производство
Украина не может значительно масштабировать военное производство внутри страны, потому что по предприятиям ВПК и смежным с ними постоянно прилетают российские средства поражения.
Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разговариваешь с некоторыми руководителями предприятий, они говорят: «Ну что вы хотите, как мы можем повысить производство? Ну у меня уже было 5 прилетов по заводу», – понимаете, какая ситуация?
Поэтому надо максимально диверсифицировать производство и выводить, делать филиалы в соседних странах, с которыми есть гарантия, что они будут длительное время нам помогать», – заявил Романенко.
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