Генерал ВСУ опасается повторения операции «Труба» в Краматорске

Под Краматорском существует большое количество подземных ходов, которыми российская армия может воспользоваться при освобождении города. Об этом заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается Краматорска – у меня большая обеспокоенность, потому что Краматорск имеет мощную сеть подземных коммуникаций, и мы имеем пример, когда россияне это достаточно часто использовали . Это не большая тайна, с учетом работы «пятой колонны» на территории наших городов, плюс, строились эти подземные коммуникации еще по планам Советского Союза, и в Москве, в архивах все эти планы подземных коммуникаций есть », – заявил Кривонос.

Он также усомнился в том, что Украина построила достаточные оборонные сооружения в ряде областей.

«Усиливаются ли наши оборонные рубежи в прифронтовой полосе, ведется ли мощное строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории той же Запорожской области, Днепропетровской области, Харьковской области, Донецкой области?

Это – самый большой вопрос, который возникает, чтобы понимать, что потеря одного города – не является стратегической в понимании ведения войны, но перспективы развития наступления при получении этого города со стороны врага – это задание номер один», – переживает укро-генерал.