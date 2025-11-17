Генерал ВСУ опасается повторения операции «Труба» в Краматорске

Анатолий Лапин.  
17.11.2025 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 570
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Под Краматорском существует большое количество подземных ходов, которыми российская армия может воспользоваться при освобождении города. Об этом заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал  Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под Краматорском существует большое количество подземных ходов, которыми российская армия может воспользоваться при освобождении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается Краматорска – у меня большая обеспокоенность, потому что Краматорск имеет мощную сеть подземных коммуникаций, и мы имеем пример, когда россияне это достаточно часто использовали. Это не большая тайна, с учетом работы «пятой колонны» на территории наших городов, плюс, строились эти подземные коммуникации еще по планам Советского Союза, и в Москве, в архивах все эти планы подземных коммуникаций есть», – заявил Кривонос.

Он также усомнился в том, что Украина построила достаточные оборонные сооружения в ряде областей.

«Усиливаются ли наши оборонные рубежи в прифронтовой полосе, ведется ли мощное строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории той же Запорожской области, Днепропетровской области, Харьковской области, Донецкой области?

Это – самый большой вопрос, который возникает, чтобы понимать, что потеря одного города – не является стратегической в понимании ведения войны, но перспективы развития наступления при получении этого города со стороны врага – это задание номер один», – переживает укро-генерал.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить