Фронт в тупике, но Россия крепко стоит на ногах – снайпер ВСУ
На украинском фронте какие-то крупные прорывы вряд ли возможны для обеих сторон.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из того, что я наблюдаю, они продолжают достаточно крепко стоять на ногах. Здесь надо бить экономически по всем фронтам, том числе по союзникам, чтобы они сыпались везде, где только можно», – считает Прошинский.
При этом, он считает, что ситуация на фронте зашла в тупик
«Мы встали, по сути дела, мы не сможем их нормально атаковать и отогнать. Они нас прорвать по-серьёзному не смогут, вот и всё. Дальше только, к сожалению, смерти с двух сторон и разрушенная экономика».
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