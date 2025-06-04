Фонд Сороса провёл подрывную работу не только на Украине, а на всём постсоветском пространстве – сопредседатель «Клуба народного единства» Сергей Глазьев

Катя Добрина.  
04.06.2025 18:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Информвойна, История, Образование, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Все современные независимые государства на постсоветском пространстве обязаны своей государственностью советской России. Однако усилия западных НКО направлены на фальсификацию истории, навязывание мифа о «тюрьме народов».

На это в интервью журналу «Картина Мира» указал госсекретарь Союзного государства, академик Сергей Глазьев, сопредседатель «Клуба народного единства».

Все современные независимые государства на постсоветском пространстве обязаны своей государственностью советской России. Однако усилия...

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«Фонд Сороса первым делом занялся фабрикацией истории – нанял разных писателей, которые начали сочинять историю постсоветским государствам. У нас тоже, кстати, они поработали. С большим трудом сегодня удаётся искоренить русофобские мифы из наших учебников истории, где даже Великая Отечественная, свидетели и участники которой ещё живы, преподносится как «конфликт двух тоталитарных держав, в котором победили США», – отметил Глазьев.

В итоге каждая новоявленная самостийная держава под западную копирку создаёт свой исторический миф: «мы были древнее Древней Греции, основоположники цивилизации, но нас захватили русские колонизаторы, и только после распада Союза обрели вторую жизнь».

«Эти мифы достаточно ярко расписываются и подкрепляются разными псевдо-доказательствами: придумываются артефакты, пишутся статьи, защищаются на Западе. Западная наука тут же это подхватывает, поддерживает мифологию о «древних цивилизациях, которые уничтожил Русский мир».

Хотя на самом деле всё наоборот: пока Российская империя не защитила, множество народов были обречены на исчезновение. Где бы сейчас были наши новые независимые государства без Российской империи? Их бы просто не было. У них никогда не было государственности, они подвергались геноциду со стороны соседних племён, и практически все договоры начинались с того, что представители этнической группы просили русского императора взять их под защиту», – напомнил Глазьев.

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