Фонд Сороса провёл подрывную работу не только на Украине, а на всём постсоветском пространстве – сопредседатель «Клуба народного единства» Сергей Глазьев
Все современные независимые государства на постсоветском пространстве обязаны своей государственностью советской России. Однако усилия западных НКО направлены на фальсификацию истории, навязывание мифа о «тюрьме народов».
На это в интервью журналу «Картина Мира» указал госсекретарь Союзного государства, академик Сергей Глазьев, сопредседатель «Клуба народного единства».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Фонд Сороса первым делом занялся фабрикацией истории – нанял разных писателей, которые начали сочинять историю постсоветским государствам. У нас тоже, кстати, они поработали. С большим трудом сегодня удаётся искоренить русофобские мифы из наших учебников истории, где даже Великая Отечественная, свидетели и участники которой ещё живы, преподносится как «конфликт двух тоталитарных держав, в котором победили США», – отметил Глазьев.
В итоге каждая новоявленная самостийная держава под западную копирку создаёт свой исторический миф: «мы были древнее Древней Греции, основоположники цивилизации, но нас захватили русские колонизаторы, и только после распада Союза обрели вторую жизнь».
«Эти мифы достаточно ярко расписываются и подкрепляются разными псевдо-доказательствами: придумываются артефакты, пишутся статьи, защищаются на Западе. Западная наука тут же это подхватывает, поддерживает мифологию о «древних цивилизациях, которые уничтожил Русский мир».
Хотя на самом деле всё наоборот: пока Российская империя не защитила, множество народов были обречены на исчезновение. Где бы сейчас были наши новые независимые государства без Российской империи? Их бы просто не было. У них никогда не было государственности, они подвергались геноциду со стороны соседних племён, и практически все договоры начинались с того, что представители этнической группы просили русского императора взять их под защиту», – напомнил Глазьев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: