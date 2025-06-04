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Все современные независимые государства на постсоветском пространстве обязаны своей государственностью советской России. Однако усилия западных НКО направлены на фальсификацию истории, навязывание мифа о «тюрьме народов».

На это в интервью журналу «Картина Мира» указал госсекретарь Союзного государства, академик Сергей Глазьев, сопредседатель «Клуба народного единства».

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«Фонд Сороса первым делом занялся фабрикацией истории – нанял разных писателей, которые начали сочинять историю постсоветским государствам. У нас тоже, кстати, они поработали. С большим трудом сегодня удаётся искоренить русофобские мифы из наших учебников истории, где даже Великая Отечественная, свидетели и участники которой ещё живы, преподносится как «конфликт двух тоталитарных держав, в котором победили США», – отметил Глазьев.

В итоге каждая новоявленная самостийная держава под западную копирку создаёт свой исторический миф: «мы были древнее Древней Греции, основоположники цивилизации, но нас захватили русские колонизаторы, и только после распада Союза обрели вторую жизнь».