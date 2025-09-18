«Фирменные клещи с трёх сторон»: Скоро начнутся бои за само Запорожье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ на Южнодонецком направлении заходит в тыл группировке ВСУ, обороняющей Запорожье, через Днепропетровскую область. Это говорит о том, что возможна скорое начало боев за сам областной центр.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

