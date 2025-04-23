Европа не решится ответить России за ядерный удар по Польше

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Россия и Европа (Франция и Британия) находятся в относительном паритете по стратегическому ядерному оружию (СЯО), но по тактическому ядерному оружию (ТЯО) паритета нет.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если США отступят, в Европе у Франции и у нас есть стратегическое ядерное оружие. И хотя оно намного меньше, чем у России, его достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб. Однако тактическое ядерное оружие не находится в паритете. Мы в Великобритании от него отказались в 1998 году. Это небольшие ядерные бомбы, и у России их много», – сказал Де Бреттон Гордон.

Он считает, что Европа не решится отвечать СЯО на удар ТЯО.