Европа не решится ответить России за ядерный удар по Польше
Россия и Европа (Франция и Британия) находятся в относительном паритете по стратегическому ядерному оружию (СЯО), но по тактическому ядерному оружию (ТЯО) паритета нет.
Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если США отступят, в Европе у Франции и у нас есть стратегическое ядерное оружие. И хотя оно намного меньше, чем у России, его достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб. Однако тактическое ядерное оружие не находится в паритете. Мы в Великобритании от него отказались в 1998 году. Это небольшие ядерные бомбы, и у России их много», – сказал Де Бреттон Гордон.
Он считает, что Европа не решится отвечать СЯО на удар ТЯО.
«Но если американцы не будут вмешиваться, а Россия решит применить ТЯО не только в Украине, но и, скажем, в Польше, как отреагируют Британия и Франция. Выстрелим ли мы СЯО по Москве? Я бы предположил, что скорее всего нет. И я думаю, что Путин вероятней всего исходит из того предположения. Поэтому это и опасно», – сказал Де Бреттон Гордон.
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