«Это приговор от Путина и Трампа» – США уготовили Украине судьбу Вьетнама
За мирными переговорами Вашингтон скрывает почти полную сдачу Украины.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По названию это вроде переговоры, но по содержанию и по сути того, что там происходит, это совершенно точно никакого отношения не имеет к переговорам, к попыткам найти какой-то компромисс или может и консенсус сторон.
Если на заборе написано непристойное слово, это не значит, что оно там за забором находится. Примерно та же история с этими переговорами: если там написано о переговорах, это совершенно не значит, что это переговоры.
Это, скорее, такая свето-шумовая граната, которую бросают, чтобы оно шумело, чтобы зажмуривались глаза, и люди не видели, что происходит за этой надписью», – рассуждал Оленченко.
Он пожаловался, что под прикрытием переговоров США готовятся бросить Украину – и назначить её виновницей всех проблем.
«А на самом деле происходят примерно те же переговоры о мире, которые уже однажды, по меньшей мере, мы видели в исполнении администрации США. Пять лет… Южный Вьетнам, продолжались мирные переговоры, а потом подписав большое мирное соглашение в 1973 году, Никсон с Киссинджером подписывали. Но они знали, что это никакой не мир, а это приговор.
Они совершенно точно знали, что после этого Америка умывает руки, прекращает помощь, отползает, обвиняя – это они виноваты, это они не смогли подготовить, это они нарушали демократические принципы, не хотят выборов. Что сейчас нам предъявляется? То же самое.
Поэтому давайте прямо говорить. То, что там происходит, это реализация совместного плана администрации Трампа и путинской администрации по достижению цели Путина», – добавил он.
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