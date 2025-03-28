«Это приговор от Путина и Трампа» – США уготовили Украине судьбу Вьетнама

За мирными переговорами Вашингтон скрывает почти полную сдачу Украины.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По названию это вроде переговоры, но по содержанию и по сути того, что там происходит, это совершенно точно никакого отношения не имеет к переговорам, к попыткам найти какой-то компромисс или может и консенсус сторон.

Если на заборе написано непристойное слово, это не значит, что оно там за забором находится. Примерно та же история с этими переговорами: если там написано о переговорах, это совершенно не значит, что это переговоры.

Это, скорее, такая свето-шумовая граната, которую бросают, чтобы оно шумело, чтобы зажмуривались глаза, и люди не видели, что происходит за этой надписью», – рассуждал Оленченко.