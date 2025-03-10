Экс-министр обороны Британии переживает, что Трамп отдаст России «слишком много Украины»
Президент США Дональд Трамп в своем желании достичь мира с Россией может пойти на «слишком многое» и договориться об Украине, вообще ее не привлекая к переговорам.
Об этом в эфире видеоблога War & Politics заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Шаппса, Трамп уже отдал России несколько ключевых карт еще до переговоров.
«Очевидно, что пролито много крови, и все хотят, чтобы конфликт закончился. Я думаю, что он должен закончиться справедливым образом, с точки зрения как Украины, которая в конце концов подверглась вторжению, так и с точки зрения нашей общей безопасности, тех, кто живет на европейском континенте. Поэтому меня очень беспокоит потенциальная форма мирного соглашения.
Но пока еще рано говорить, как именно оно будет выглядеть. Я уверен, что все хотели бы мира, но я не думаю, что мир должен достигаться любой ценой. В частности, мы не должны позволять диктатору Путину чувствовать себя победителем, потому что это будет иметь серьезные последствия для будущих конфликтов…», – переживал он.
«Меня беспокоит то, что он (Трамп) может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах. Президент Трамп часто называет себя опытным переговорщиком, но это не обычные переговоры, когда вы заранее отдаете несколько ключевых карт, прежде чем сесть за стол», – вещал Шаппс.
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