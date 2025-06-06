Для Трампа Украина становится началом конца – Царёв

Катя Добрина.  
06.06.2025 16:43
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Трамп больше не может ручаться за Украину, потому как киевский режим демонстрирует недоговороспособность.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп больше не может ручаться за Украину, потому как киевский режим демонстрирует недоговороспособность. На...

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«Приближается время X. 9 июня Украина должна выдать свои замечания по меморандуму (принимает/не принимает), 11 июня истекают две недели, которые Трамп дал Украине. И 15 июля – «G7». Линдси Грэм сказал, что он «протащит» введение новых санкций против России», – подчеркнул он.

Если сенат введет санкции, у Трампа больше не останется рычагов давления на Россию. И это означает провал переговоров. И если Конгресс преодолеет вето, значит Трамп утратил власть, и Украина для него становится началом конца.

«Разговор Трампа с Путиным чрезвычайно важен. Судя по всему, Путин предъявил претензии Трампу. Переговоры, которые ведёт Мединский, – это лишь вершина айсберга.

Основные переговоры идут под ковром. И чтобы выйти на публичные переговоры (по-другому быть не должно), США брали на себя обязательства, что Украина будет двигаться согласно заранее утверждённому сценарию», – указал обозреватель.

Киев наносит удары, устраивает теракты, бьёт по подстанциям и нефтебазам.

«Это точно не то, о чём Трамп договаривался с Путиным. И поэтому Путин задаёт вопрос. У Трампа может быть есть ответы, может нет. Но мы видим, что Путин может пообещать и может сделать, а Трамп – нет. Трамп не субъектен. Можно ли разговаривать с человеком, который не может выполнить взятые на себя обязательства? В этом основная проблема этих переговоров», – заключил Царёв.

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