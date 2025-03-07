Для развития Севастополя недостаточно просто Генплана – Жукалов

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Новый Генплан Севастополя, в первую очередь, направлен на развитие коммунальной инфраструктуры города, без которой невозможна реализация остальных проектов – новых районов, транспортных связующих, объектов социальной сферы.

Об этом в эфире программы «ForPost Реактор» заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о реализации Генерального плана к 2046 году, то первый путь развития – экстенсивный: административный центр на Северной стороне, жилая застройка на 7-км, реконструкция коммунальной инфраструктуры. Вопрос, который постоянно нам задают эксперты и общественники, связан с водоснабжением города. Конечно же, улучшение транспортной доступности территории города, ее связанность. Уже всеми обсужденные тоннель под Севастопольской бухтой и выделенная линия для скоростного движения общественного транспорта: будет ли это выделенная для автобусов или городская электричка, – это кольцо, окружностью 43 км. И сокращение времени, которое тратит каждый житель Севастополя утром и вечером, составит до 30-35 минут», – отметил он.

Генплан будет изменяться в зависимости от общественных инициатив и проектов комплексного развития территорий. В соответствии с Генпланом, разрабатываются мастер-планы, раскрывающие экономическую сторону реализации развития той или иной территории. Но основой основ является развитие коммунальной инфраструктуры.

«Наверное, это для Севастополя, с учётом привлекательности территории, самое важное – возможность обеспечить водо-, газо-, электроснабжение. Потому что при наличии территории и закреплении земельных участков для социальной инфраструктуры нужно только финансирование, то для обеспечения коммунальной инфраструктуры нужно еще и наличие самого ресурса. Поэтому развитие такой инфраструктуры я бы поставил во главу угла», – заключил Жукалов.

Новый Генплан Севастополя принят в феврале этого года взамен утратившего актуальность документа украинских времен.