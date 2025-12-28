Десятки тысяч украинских студентов мобилизуют и отправят в окопы – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более 80 тысяч украинских студентов призывного возраста скоро будут лишены отсрочки – и мобилизованы в армию.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Верховной раде заявили о том, что необходимо лишить мужчин призывного возраста отсрочки при получении профессионального высшего образования. Это сказал глава профильного комитета по образованию Сергей Бабак. По его данным, именно на этот уровень обучения стали чаще всего поступать мужчины старше 25 лет. В 24 и 25 годах, соответственно, 55 и 25 тысяч абитуриентов. Это случилось после того, как их лишили отсрочки на бакалавриате и аспирантуре», – сказал Бортник.