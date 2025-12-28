Десятки тысяч украинских студентов мобилизуют и отправят в окопы – Бортник

Вадим Москаленко.  
28.12.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 930
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Более 80 тысяч украинских студентов призывного возраста скоро будут лишены отсрочки – и мобилизованы в армию.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Верховной раде заявили о том, что необходимо лишить мужчин призывного возраста отсрочки при получении профессионального высшего образования.

Это сказал глава профильного комитета по образованию Сергей Бабак. По его данным, именно на этот уровень обучения стали чаще всего поступать мужчины старше 25 лет. В 24 и 25 годах, соответственно, 55 и 25 тысяч абитуриентов. Это случилось после того, как их лишили отсрочки на бакалавриате и аспирантуре», – сказал Бортник.

«Поэтому сейчас хотят вместе с Комитетом по национальной безопасности и обороны внести изменения в законодательство Украины для того, чтобы те люди, которые учатся на профессиональном высшем образовании, – не имели права для отсрочки.

Поэтому развиваются и внутренние противостояния», – подытожил он.

