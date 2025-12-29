Бющими по России беспилотниками управляют из Польши, – участник СВО
Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским позициям, часто управляются людьми, которые находятся не на территории Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил ветеран СВО с позывным «Лом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Приезжает «бусик», два техника вытаскивают «Бабу Ягу». Мы по трассировке знаем, что трафик идёт в Польшу. То есть, оператор находится в Польше со «Старлинком». Два техника вытащили «Бабу Ягу», завели и уехали, все, и он погнал работать», – завил «Лом».
Российский волонтер Алексей Живов указал, что дальнее дистанционное управление беспилотниками впервые было применено российскими специалистами:
«Эту технологию мы показали в 24-м году, применив на Часов Яре дрон, управляемый из Москва-Сити».
