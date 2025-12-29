Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским позициям, часто управляются людьми, которые находятся не на территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил ветеран СВО с позывным «Лом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Приезжает «бусик», два техника вытаскивают «Бабу Ягу». Мы по трассировке знаем, что трафик идёт в Польшу. То есть, оператор находится в Польше со «Старлинком». Два техника вытащили «Бабу Ягу», завели и уехали, все, и он погнал работать», – завил «Лом».

Российский волонтер Алексей Живов указал, что дальнее дистанционное управление беспилотниками впервые было применено российскими специалистами: