Британский профессор: Запад не станет помогать Украине захватить Москву
Администрация Дональда Трампа стремится вывести США из максимального числа западных союзов, чтобы иметь больше свободы заключать сделки по всему миру.
Об этом Сэмюэл Грин, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона, заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это основная причина, по которой администрация Трампа стремится нормализовать свои отношения с Россией. Она рассматривает конфликт на Украине как нечто такое, чего они хотели бы избежать, независимо от того, как он закончится, и рассматривает отношения с Европой как проблему», – сказал Грин.
По его мнению, предыдущая американская администрация также недостаточно поддерживала Украину.
«Ни администрация Байдена, да и, честно говоря, ни одно европейское правительство не ставили свои цели в отношении конфликта в Украине в полную зависимость от целей Украины. Трудно ожидать, что они будут поступать иначе. Украина будет сама решать, чего она хочет добиться. Поэтому любое западное правительство всегда будет соблюдать некую дистанцию, по крайней мере, на словах. Чтобы не оказаться в ситуации, когда правительство в Киеве заявит, что нам нужно захватить Москву, чтобы обеспечить свою безопасность. Тогда большинство западных правительств скажут: извините, но мы не можем вам в этом помочь», – сказал Грин.