Британский Франкенштейн уже побаивается своего украинского Голема

Елена Острякова.  
30.12.2025 11:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 606
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Атака ВСУ на стоянку подводных лодок в Новороссийске явилась «настоящим прорывом» и напугала военных моряков во всем мире.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака ВСУ на стоянку подводных лодок в Новороссийске явилась «настоящим прорывом» и напугала военных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Украина смогла провести необитаемый подводный аппарат через защищенную гавань и взорвать его рядом с подводной лодкой, это полностью меняет представления о безопасности. Теперь этого просто нет. Теперь у них есть подводное оружие, против которого у русских нет защиты. Я подозреваю, что многие страны мира сейчас думают, как противостоять этому оружию», – сказал Рэмси.

По его словам Великобритания уже укрепила свою военно-морскую базу в Шотландии.

«Мы действительно готовимся к такому развитию событий. Поэтому вокруг Фаслейна возведен большой барьер, который не позволит эффективно проникнуть внутрь. Мы это сделали. Поэтому я считаю довольно удивительным, что русские не сделали того же», – сказал Рэмси.

Украина  уверяет, что ей удалось 15 декабря  взорвать дрон у российской подлодки класса 636.3 «Варшавянка». Официально сообщалось о не критических повреждениях – БЭК сдетонировал, повредив причал.

Накануне английские СМИ в очередной раз сообщили о разведке, которую ведут российские субмарины и корабли возле берегов Великобритании.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить