Британский Франкенштейн уже побаивается своего украинского Голема

Атака ВСУ на стоянку подводных лодок в Новороссийске явилась «настоящим прорывом» и напугала военных моряков во всем мире.

Об этом бывший командир британской подводной лодки Райан Рэмси заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина смогла провести необитаемый подводный аппарат через защищенную гавань и взорвать его рядом с подводной лодкой, это полностью меняет представления о безопасности. Теперь этого просто нет. Теперь у них есть подводное оружие, против которого у русских нет защиты. Я подозреваю, что многие страны мира сейчас думают, как противостоять этому оружию», – сказал Рэмси.

По его словам Великобритания уже укрепила свою военно-морскую базу в Шотландии.

«Мы действительно готовимся к такому развитию событий. Поэтому вокруг Фаслейна возведен большой барьер, который не позволит эффективно проникнуть внутрь. Мы это сделали. Поэтому я считаю довольно удивительным, что русские не сделали того же», – сказал Рэмси.

Украина уверяет, что ей удалось 15 декабря взорвать дрон у российской подлодки класса 636.3 «Варшавянка». Официально сообщалось о не критических повреждениях – БЭК сдетонировал, повредив причал.

Накануне английские СМИ в очередной раз сообщили о разведке, которую ведут российские субмарины и корабли возле берегов Великобритании.