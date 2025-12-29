«Кремль планирует атаковать наши кабели и трубопроводы!» – истерика в британских СМИ

Михаил Рябов.  
29.12.2025 13:36
  (Мск) , Москва
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия


В Лондоне продолжает раскручиваться антироссийская истерия – британская газета Standart публикует якобы рассекреченные снимки, где запечатлено сопровождение кораблями Королевских ВМС российской подлодки в проливе Ла-Манш.

«Подводные лодки Владимира Путина были пойманы за тайным картографированием критически важной подводной инфраструктуры Великобритании в ходе дерзкой шпионской операции, вызвавшей опасения по поводу саботажа. Российская подводная лодка сопровождала печально известный корабль-разведчик ВМФ России, когда он обследовал важнейший газопровод, соединяющий Великобританию и Ирландию», – сообщается со ссылкой на «военные источники».

Утверждается, что у англичан возникли опасения по поводу того, что «Кремль планирует атаки на кабели и трубопроводы, обеспечивающие жизнедеятельность Великобритании», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военные инсайдеры утверждают, что это лишь одна из нескольких секретных миссий, в ходе которых российские подводные лодки проникали в воды вокруг Британских островов» вместе с разведывательным кораблем «Янтарь», говорится в публикации.

