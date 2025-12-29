На Украине хотят выставить на обмен останки Столыпина

Игорь Шкапа.  
29.12.2025 14:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 185
 
Украина могла бы предложить России обменять захороненных в Киево-Печерской лавре на военнопленных. 

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский.

У него спросили, как он относится к тому, что в Лавре захоронены Петр Столыпин, малороссийские сподвижники Петра Великого Искра и Кочубей (казненные предателем Мазепой).

«Сейчас это может быть нам на пользу. Мы можем предложить Ванюшкам обменять их кости, например, на наших военнопленных или на что-нибудь ценное украинское, что они выкрали. Думаю, что кости Столыпина или кости украинских предателей составляют для них ценность», – сказал Корчинский.

Он добавил, что удивлен, почему «государство еще не вышло с предложением обмена».

