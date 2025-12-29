Сожрите друг друга: В Киеве верещат из-за референдума по Донбассу и требуют от США «адские санкции»
Стоило вчера на переговорах в США диктатору Зеленскому упомянуть о возможности референдума по Донбассу и другим занятым российской армией территориям, как это вызвало бурную реакцию конкурентов в Киеве – гневные заявления звучат из партии Петра Порошенко (в списке террористов в РФ).
«Это сценарий и желание русских, не так американцев. Путин стремится затянуть нас в ловушку, усилить градус напряжения внутри страны, а за это время накопить силы…
Путин будет тянуть время. Это его неизменная тактика. Только удары вглубь России и ужесточение санкций, которые уничтожат экономику и не дадут возможности финансировать войну, могут изменить его сценарий», – заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, известная издевательствами над русскими политзаключенными.
Ещё один депутат-порошенковец Владимир Арьев дает понять, что не видит положительных для Украины сигналов по итогам переговоров.
«Путин тянет куцого за хвост. Ему не нужен мир на основе какого – то компромисса – он стремится получить все, о чем заявлял изначально, с восстановлением границ и сфер излияния СССР… Пока нет адских санкций, которые заставят прекратить агрессию, за это время Россия будет брать силой все, что может».
