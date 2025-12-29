Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стоило вчера на переговорах в США диктатору Зеленскому упомянуть о возможности референдума по Донбассу и другим занятым российской армией территориям, как это вызвало бурную реакцию конкурентов в Киеве – гневные заявления звучат из партии Петра Порошенко (в списке террористов в РФ).

«Это сценарий и желание русских, не так американцев. Путин стремится затянуть нас в ловушку, усилить градус напряжения внутри страны, а за это время накопить силы… Путин будет тянуть время. Это его неизменная тактика. Только удары вглубь России и ужесточение санкций, которые уничтожат экономику и не дадут возможности финансировать войну, могут изменить его сценарий», – заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, известная издевательствами над русскими политзаключенными.

Ещё один депутат-порошенковец Владимир Арьев дает понять, что не видит положительных для Украины сигналов по итогам переговоров.