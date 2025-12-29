Настоятель монастыря в Мелитополе: «Обязанность любого православного священника – помогать русской армии»

Елена Острякова.  
29.12.2025 11:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 255
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Церковь


Мужской монастырь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе считает своим долгом помогать российской армией

Об этом  наместник обители архимандрит Иоанн (Прокопенко) заявил интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНигатора».

Мужской монастырь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе считает своим долгом помогать российской армией Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте будем честны. Если, не дай Бог, эта война закончится не очень хорошо, одним из первых, кто пострадает, будет Церковь. Особенно на наших новых территориях», – сказал отец Иоанн.

Он считает лицемерием показной пацифизм некоторых священников. По его словам, именно от таких батюшек он получал угрозы.

«Они к нам приходили, угрожали, рассказывали, что с нами сделают. Мы прекрасно понимаем, что нас там никто не оставит не то, что в покое, а даже в живых. Поэтому, помогая фронту, Церковь воюет и за себя. Я думаю, это обязанность любого священника и церковной общины не только на новых территориях, но и по всей Руси Православной», – сказал архимандрит.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить