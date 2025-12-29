Кашеварова: Коллективный Тимур Иванов – по всей вертикали, а «менять не на кого»
Сложность очистки российской армии от коррупционеров в слишком короткой «скамейке запасных». А масштаб беды – от топов вроде Тимура Иванова до самого низа.
Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи заявила волонтер и экс-помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы смотрим вниз и видим отражение Тимура Иванова снизу так же… Система сейчас переживает очень серьезную трансформацию, потому что мы, видимо, дошли до этого пика, когда что вверх, что вниз, они просто идентичны друг к другу», – сказала Кашеварова.
По ее словам, проблема в том, кого ставить на должности вместо уличенных в коррупции.
«Сейчас потихоньку это все меняется. А менять, получается, у нас не на кого. У нас какой-то кадровый дисбаланс».
Это и является причиной того, что волонтёры четыре года СВО занимаются поставками необходимого военным – и удивляться обывателю не стоит, заявила Кашеварова.
«Они хотят, например, чтобы в Минобороны раз, и резко все было, а волонтеры бы ничего на фронт не поставляли. Но там такие же люди сидят, которые не могут взять и поднять свою пятую точку, чтобы заработали заводы, чтобы не было этой коррупции».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: