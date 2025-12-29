Кашеварова: Коллективный Тимур Иванов – по всей вертикали, а «менять не на кого»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сложность очистки российской армии от коррупционеров в слишком короткой «скамейке запасных». А масштаб беды – от топов вроде Тимура Иванова до самого низа.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи заявила волонтер и экс-помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы смотрим вниз и видим отражение Тимура Иванова снизу так же… Система сейчас переживает очень серьезную трансформацию, потому что мы, видимо, дошли до этого пика, когда что вверх, что вниз, они просто идентичны друг к другу», – сказала Кашеварова.

По ее словам, проблема в том, кого ставить на должности вместо уличенных в коррупции.

«Сейчас потихоньку это все меняется. А менять, получается, у нас не на кого. У нас какой-то кадровый дисбаланс».

Это и является причиной того, что волонтёры четыре года СВО занимаются поставками необходимого военным – и удивляться обывателю не стоит, заявила Кашеварова.