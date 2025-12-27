Украинская идея «Линии дронов» умерла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевые действия 2025 года показали, что буферные зоны могут только препятствовать наступательным действиям противника, но никак не гарантировать безопасность прилежащим территория.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом году родилась и умерла идея «линии дронов». Это украинская стратегическая идея о том, что можно воевать одними дронами. Она была рождена не от хорошей жизни, а от нехватки личного состава. «Где людей взять? А давай без людей. Посадим одних операторов на большие пространства, которые будут уничтожать всё, что видят на 15 километров». Идея рассчитана на идеальные условия, то есть, – строго прямая линия фронта. Это полностью опровергнуто действительностью. Все бои в городах говорят о том, что без человека ничего не получается. Никакая линия дронов при изгибе фронта, во время окружения не работает, потому что там всё смешивается, и эти линии фронта идут друг на друга», – сказал Ширяев.

Он напомнил: Россия создала аналогичные войска и развернула эту килл-зону на Украину. Плюс дронам могут мешать погодные условия, рельеф местности и т.д: «фиаско, без сапога на земле не будет ничего».

Одновременно с этим, указывает эксперт, стремительно теряет актуальность идея буферной зоны.