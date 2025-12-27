Украинская идея «Линии дронов» умерла
Боевые действия 2025 года показали, что буферные зоны могут только препятствовать наступательным действиям противника, но никак не гарантировать безопасность прилежащим территория.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом году родилась и умерла идея «линии дронов». Это украинская стратегическая идея о том, что можно воевать одними дронами. Она была рождена не от хорошей жизни, а от нехватки личного состава. «Где людей взять? А давай без людей. Посадим одних операторов на большие пространства, которые будут уничтожать всё, что видят на 15 километров».
Идея рассчитана на идеальные условия, то есть, – строго прямая линия фронта. Это полностью опровергнуто действительностью. Все бои в городах говорят о том, что без человека ничего не получается. Никакая линия дронов при изгибе фронта, во время окружения не работает, потому что там всё смешивается, и эти линии фронта идут друг на друга», – сказал Ширяев.
Он напомнил: Россия создала аналогичные войска и развернула эту килл-зону на Украину. Плюс дронам могут мешать погодные условия, рельеф местности и т.д: «фиаско, без сапога на земле не будет ничего».
Одновременно с этим, указывает эксперт, стремительно теряет актуальность идея буферной зоны.
«С развитием беспилотных аппаратов, когда они летают уже на 30- 90 километров, нет никакого смысла говорить о «Хаймарсах», о «Градах» и т.д. Дроны перекрывают любую буферную зону. И тогда буферная зона превращается в зону контроля, которая препятствует наступлению», – подчеркнул Ширяев.
