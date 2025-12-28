Украинцы наигрались в русофобию и дали дёру из страны – киевский философ

Украинский проект в своем нынешнем виде не поддерживается основной частью молодежи и бизнеса.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк.

«Моя позиция, которую я заявляю, можете с ней не соглашаться. Мы продолжаем удерживать архаичную, ресентиментальную, русофобную нацию под видом Украины», – сказал Дацюк.

По его словам, это бессмысленно и бесперспективно.

«У этого нет поддержки молодёжи – она убегает из страны. У этого нет поддержки профессионалов – они убегают. У этого нет поддержки бизнеса – он релоцируется, даже если не убегает. Но у этого есть поддержка олигархов, коррупционеров, национал-патриотов», – подчеркнул философ.

