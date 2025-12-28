Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский проект в своем нынешнем виде не поддерживается основной частью молодежи и бизнеса.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Моя позиция, которую я заявляю, можете с ней не соглашаться. Мы продолжаем удерживать архаичную, ресентиментальную, русофобную нацию под видом Украины», – сказал Дацюк.

По его словам, это бессмысленно и бесперспективно.