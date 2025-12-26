«Мы уже профукали все возможности выйти из войны без поражения» – полковник СБУ
Украина могла выйти из войны на отличных для себя условиях в 22 и 23 годах, но послушалась наставлений Запада.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По итогам 25 года первая проблема – в том, что мы во время войны понадеялись на Запад в полном объёме. И не развивали свой ВПК, военно-патриотическое воспитание.
У нас до сих пор нет цели войны. Поэтому и очереди в военкомат растворились. В народе понимают, что воюем для того, чтобы воевать», – сказал Стариков.
«А какие у нас были окна возможностей, когда Украина могла выйти из войны победителем, на лучших условиях. Первое – это весна 2022 года. Отличные условия, можно было объявить победу.
Потом осенью, опять профукали. Следующий этап – осенью 23 года, тоже можно было.
А сейчас победу уже откинули, и условия уже другие. Поэтому, ничего не будет, и война перейдёт в 26 год. Мировая партия воны побеждает партию мира, и Трамп не может ничего сделать.
А следующие условия для Украины будут хуже, чем даже сейчас. Потому что территории теряем», – подытожил он.
