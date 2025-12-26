Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина могла выйти из войны на отличных для себя условиях в 22 и 23 годах, но послушалась наставлений Запада.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По итогам 25 года первая проблема – в том, что мы во время войны понадеялись на Запад в полном объёме. И не развивали свой ВПК, военно-патриотическое воспитание. У нас до сих пор нет цели войны. Поэтому и очереди в военкомат растворились. В народе понимают, что воюем для того, чтобы воевать», – сказал Стариков.