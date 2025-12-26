Нацист Билецкий: Сегодня гораздо тяжелее, чем в Бахмуте

Игорь Шкапа.  
26.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 520
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прежние сражения стали для ВСУ цветочками в сравнении с сегодняшними.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Бомбардир» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», ныне командир 3-го штурмового корпуса Андрей Билецкий.

Прежние сражения стали для ВСУ цветочками в сравнении с сегодняшними. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, когда было сложнее воевать, во время боев за Бахмут (Артемовск), где ВСУ противостояла ЧВК «Вагнер», или сегодня.

«Бахмутская кампания, где я принимал непосредственное участие, скажем так, из окопа в бою, для нас была гораздо легче. Я уверен, сейчас пехота в моей бригаде гораздо больше нагрузок переносит, гораздо тяжелее у нее бой, потому что концентрация беспилотных систем противника», – пожаловался Билецкий.

По его словам, по причине такого положения дел цена ошибок стала намного выше.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить