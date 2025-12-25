«Чтобы победить Запад внешний, сначала надо победить Запад внутренний» – историк

Присутствующая в российских элитах иллюзия, что в отношениях с Западом всё может вернуться на круги своя, может обернуться высокой ценой.

Об этом говорили участники эфира на канале «Красная линия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По этой идеологии, на которой выстроены институты [в начале 90-х], подобраны кадры, мы вступали в противоречия и столкнулись военным уже образом с тем Западным миром, куда пытались войти. Возникает коллизия.

Мы объективно должны формировать другую идеологию, которая нам даст возможность, во всяком случае, противостоять и победить, иначе мы погибнем.

А между тем кадры, институты, механизмы подобраны совершенно под другую задачу. Возникает историческая коллизия уже в ситуации этого фактически происходящего столкновения. Значит, в этом отношении есть разные силы, есть разные вектора, которые противоборствуют внутри одной системы», – сказал историк Вардан Багдасарян.

«Помимо противоборства с внешним врагом, идёт внутренняя идеологическая борьба. И мы не сможем противостоять этим большим вызовам. Чтобы победить Запад внешний, надо для начала победить Запад внутренний», – подчеркнул историк.

Американист Владимир Васильев согласился, что «на сегодняшний день наше руководство ещё находится на развилке, что можно ещё вернуться к тому, что было до февраля 2022 года».

«Эти настроения иногда просто чувствуются на уровне нашей бюрократии, нашего академического сообщества, что всё вернется на круги своя. Если завтра будет возникать ситуация ни войны-ни мира, тогда может действительно произойти вот эта цена бездействия на оба направления.

Когда военные действия не будут приносить должного успеха, но и мирные попытки что-то создать тоже ни к чему не приведут.

И  за эту развилку, может быть, действительно придётся заплатить очень и очень высокую цену», – предупредил Васильев.

