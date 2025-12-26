Кокаиновый Зеленский продолжит вскрываться: скоро Запад «узнает», что и оружие не всё доезжало – Школьников

Максим Столяров.  
26.12.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 570
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Потерявший вменяемость Зеленский своими выступлениями, вроде пожелания на католическое Рождество смерти Владимиру Путину, только помогают американцам указывать на неадекватность режима, который пора «сливать».

Об этом на канале «Всё по полочкам» заявил политолог и геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерявший вменяемость Зеленский своими выступлениями, вроде пожелания на католическое Рождество смерти Владимиру Путину, только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прислали чудное выступление. Здорово. Только у меня одно из образований психолог, а не психиатр. А там органика. Там психоактивные вещества, там уже органические расстройства, плюс постоянный стресс и прочее. Плюс, это же не просто так происходит… Последние удары.

Когда хочешь убрать человека значимого, начинаешь вышибать его соратников. Не по нему сразу бить, а по ключевым соратникам. Так, чтобы у него шла перестройка, и там начинаются проблемы, начинаются ошибки, начинаются сложности. Ты убираешь отлаженные механизмы – и начинаются детские ошибки», – сказал Школьников.

Одной из таких «детских ошибок» на пиаре он и назвал данное выступление.

«Речь заготовлена, она идёт в стиле суфлёра. Соответственно, не нашлось никого рядом, кто сказал бы о последствиях. Помните, спрашивали Байдена – а Путин «преступник», и всё пытались из него выудить. Есть мотив, а есть повод.  Им нужен повод ещё раз показать, что этот режим неадекватен. Что это уже не Сомоса, а это уже плохой Сомоса, который уже не наш сын», – объяснял политолог.

Это давно отработанный американцами приём.

«Тут они помогали демократическому чудному режиму, борющемуся за всё хорошее, а вдруг оказалось, что это взяточники! А как же это было-то? Ай, не знали! Мы отправляли сюда громадные суммы денег, меченых, и не знали, что часть из них воруют.  Сейчас через какое-то время они «узнают», что и оружие не всё доезжало», – спрогнозировал Школьников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить