Политолог – украинцам: «Не надо фонить в Шереметьево. Попробуйте так себя вести в Израиле»

Максим Столяров.  
26.12.2025 10:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 832
 
Россия, Спецоперация, Украина


Пограничники не будут ослаблять контроль украинских граждан, прибывающих в Россию через пограничные пункты пропуска в аэропорту Шереметьево.

Соображения антитеррористического режима будут доминировать в ближайшей перспективе, заявил на канале «Всё по полочкам» российский политолог Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас периодически звучат слова: «почему мы так издеваемся над бедными людьми в Шереметьево? Они же только хотят прилететь и жить, и прочее, как же так, давайте их пожалеем». Но какой процент среди тех, кого мы пожалеем, окажется вот этими самыми? И которых ещё и готовили.

Мы не должны забывать, что и Прибалтика, и Украина, и даже Северная Европа, Скандинавия, относились к зоне ответственности британской разведки. И подготовка там шла очень активно, на долгий срок, с разными вариантами, именно для того, чтобы вот так людей использовать. Агентов набирали с запасом. Причём, даже тех, кого сейчас отлавливают, это ситуативные», – сказал Школьников.

Он призвал вести себя адекватно при проходе пограничного контроля.

«Люди на работе, у людей взгляд отлавливает признаки – не надо фонить неуверенностью, какими-то вещами неадекватными, начинать о чём-то спорить. Во-первых,  отнимаете время, во-вторых, вы так можете договориться до пометки «повышенное внимание». Не всегда люди понимают, что есть ситуации, когда нужно просто быть естественным, спокойным, не пытаться «качать» права, не пытаться возмущаться.

Попробуйте где-нибудь в Израиле при пересечении границы начать возмущаться, что вы такой вот великий известный человек. Тут же улетите на дополнительный осмотр, дай Бог, через три часа на самолет успеете», – призывал политолог.

