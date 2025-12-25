Вместо гнилых помидоров в шоумена Зеленского полетят гранаты – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
25.12.2025 16:30
  (Мск) , Киев
Украина, Россия, Политика, Общество, Мобилизация, Вооруженные силы


Украина превратилась в страну бесправных рабов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Pro.UA заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее признавшего, что отдал приказ кастрировать российских пленных.


«Украина сейчас становится страной без правил и бесправных. Смотрите, что сделали с военнослужащими!», – негодовал Друзенко.

По его словам, если бы не война с Россией, то «линия фронта между народом и властью уже бы взорвалась, она иногда взрывается».

«Мы видим, как люди просто бьются с ТЦК, что невозможно представить в цивилизованной стране, и многие другие вещи. Проблема в том, что власть не способна на любое стратегическое мышление. Они видят, что здесь загорелось, прибежали с ведром, потушили», – указал ВСУшник.

Он подчеркивает, что все это у власти происходит в актерской логике – неважно, что исполняется, но этот зал должен аплодировать.

«Главное, чтобы не свистели и не бросали гнилыми помидорами. Но думаю, что когда ты боишься гнилых помидоров, в конце концов начнут бросать гранаты. И этого я очень боюсь уже в следующем году», – заявил Друзенко.

