Люди, видевшие бедствие населения в зоне боевых действий, прекрасно понимают, почему руководство России пытается разрешить конфликт с Западом политическим путём. Завершение СВО на условиях выхода ВСУ из всех новых регионов РФ было бы приемлемым итогом, поскольку российская экономика нуждается в передышке, что уже ощущалось во время «прямой линии» Владимира Путина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично от себя, как от человека, который 3 года видел, что такое война для обывателей: я бы сказал, да не дай Бог большая война, которая затронет русские города и большие территории, когда будут использовать серьезные вооружения. Это просто катастрофа для любого народа. Поэтому наш президент делает все возможное, чтобы эту войну купировать, и обеспечить площадку для мирного существования в том же 2030 году – я его полностью в этом поддерживаю и понимаю. Потому что я войну своими глазами видел, в ней нет ничего хорошего. Выйти из войны на условиях, которые предложил Путин в 24 году, вполне желательно, чтобы взять передышку. Но это только с условием того, что с нас снимут все или хотя бы часть санкций. Потому что на последней линии президента видно было: вопросы большей частью уже не СВО касались, а внутренней повестки. Цен, экономики, инфраструктуры, коррупции, мигрантов», – сказал Живов.