10% населения Казахстана завербованы СБУ. Из них 100 тыс публично приветствовали удары ВСУ по КТК
Около двух миллионов «менее аналитической части» населения Казахстана (20 млн 400 тыс) были завербованы западными и украинскими спецслужбами после начала СВО. Это можно было зафиксировать по их публикациям в соцсетях фото украинского флага с лозунгом «Казахстан следующий».
Об этом политический аналитик Тимур Иксанов заявил в интервью каналу «Евразия24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Флаг на подсознательном уровне – это очень большое дело. Гражданин Казахстана, мы таких называем национал-патриотами, стоит под сине-желтым флагом, говорит «Слава Украине» и переживает за Украину против России. Пока все нормально. Он за Казахстан в том числе, но идет утрата понимания родины – где твоя сторона», – сказал Исканов.
Однако, по его словам, после ударов ВСУ по инфраструктуре «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске большая часть завербованных одумалась. Поддержали атаку только 100 тыс «предателей и ренегатов».
«Теперь момент критический – наносится удар по Казахстану. Эти два миллиона начинают размышлять. Нормальные казахстанцы, понятно, против. А часть этих, которые находятся в процессе вербовки, начала думать: ой, стреляют по нашей стране, – и останавливаются. Еще часть зависла. Но третья часть продолжает кричать «Слава Украине!», «Ура, наши бьют не наших». Таких несколько сотен людей, которые радуются, что стреляют в Казахстан», – сказал Иксанов.
