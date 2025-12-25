Вопрос времени, когда русские дойдут до Днепропетровска – офицер ВСУ

Никакие фортификации уже не помогут ВСУ остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир пехотной роты батальона «Свобода» лейтенант Владимир Семин (позывной «Рандеву»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эти четыре года войны показали, что можно пройти где угодно, продвигаться – это вопрос ресурсов. Потому что, если соотношение на фронте один к десяти или двадцати – как бы мы ни закреплялись, какие бы фортификации ни строили, хоть космический корабль – пока у противника достаточно солдат, техники и снарядов, они продолжат продвижение », – сказал Семин.

«Продвигаться они будут и дальше, пока у них перевес в ресурсах. И только вопрос времени, когда ключевые города окажутся под угрозой окружения или оккупации.

Поэтому тем, кто сидит в Днепропетровской области и думал, что до Днепра война не дойдёт – у вас ещё есть время вступить в Силы обороны. Потому что это вопрос времени, когда противник сможет дойти», – добавил лейтенант.