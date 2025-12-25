Вопрос времени, когда русские дойдут до Днепропетровска – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
25.12.2025
  Киев
Вооруженные силы, Днепропетровск, Спецоперация, Украина


Никакие фортификации уже не помогут ВСУ остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир пехотной роты батальона «Свобода» лейтенант Владимир Семин (позывной «Рандеву»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На фронте они увеличивают интенсивность, новыми штурмовыми действиями, новыми обстрелами наших позиций.

Эти четыре года войны показали, что можно пройти где угодно, продвигаться – это вопрос ресурсов. Потому что, если соотношение на фронте один к десяти или двадцати – как бы мы ни закреплялись, какие бы фортификации ни строили, хоть космический корабль – пока у противника достаточно солдат, техники и снарядов, они продолжат продвижение», – сказал Семин.

«Продвигаться они будут и дальше, пока у них перевес в ресурсах. И только вопрос времени, когда ключевые города окажутся под угрозой окружения или оккупации.

Поэтому тем, кто сидит в Днепропетровской области и думал, что до Днепра война не дойдёт – у вас ещё есть время вступить в Силы обороны. Потому что это вопрос времени, когда противник сможет дойти», – добавил лейтенант.

