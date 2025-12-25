Россия добивает одесские мосты и порты
Россия вновь атаковала подконтрольную киевскому режиму инфраструктуру в Черном море.
«Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.
По его словам, повреждены административные, складские и производственные помещения.
Одесские паблики пишут о взрыве в поселке Маяки, где ранее был поврежден мост, играющий важную логистическую роль для западной части области.
«Маяки прилет. По мосту или понтонным переправам», – отмечает «Типичная Одесса».
Кроме того, в самой Одессе пришлось ограничивать подачу электроэнергии.
«По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования», – проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По данным Воздушных сил ВСУ за ночь зафиксировано попадание 22 ударных дронов в 15 локациях. При это утром началась новая волна беспилотной атаки.
Украинские дроны в свою очередь атаковали портовую инфраструктуру Краснодарского края
«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», сообщает Оперштаб Краснодарского края.
Кроме того, получило повреждения сельхозпредприятие в Щербиновском районе.
Попытались украинские дроны нанести удар по российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что всего обезврежены девять вражеских дронов, атаковавших столицу.
