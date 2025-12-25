Россия добивает одесские мосты и порты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия вновь атаковала подконтрольную киевскому режиму инфраструктуру в Черном море.

«Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.

По его словам, повреждены административные, складские и производственные помещения.

Одесские паблики пишут о взрыве в поселке Маяки, где ранее был поврежден мост, играющий важную логистическую роль для западной части области.

«Маяки прилет. По мосту или понтонным переправам», – отмечает «Типичная Одесса».

Кроме того, в самой Одессе пришлось ограничивать подачу электроэнергии.

«По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования», – проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным Воздушных сил ВСУ за ночь зафиксировано попадание 22 ударных дронов в 15 локациях. При это утром началась новая волна беспилотной атаки.

Украинские дроны в свою очередь атаковали портовую инфраструктуру Краснодарского края

«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Кроме того, получило повреждения сельхозпредприятие в Щербиновском районе.

Попытались украинские дроны нанести удар по российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что всего обезврежены девять вражеских дронов, атаковавших столицу.