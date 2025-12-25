Казахстан должен ввести войска на территорию России – Иксанов
Казахстан должен помочь России защитить объекты «Каспийского трубопроводного консорциума», которые атакуют ВСУ.
Об этом политический аналитик Тимур Иксанов заявил в интервью каналу «Евразия24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уважаемые россияне – тоже братья. Раз вы на своей территории не можете обеспечить военную безопасность нашей нефтяной структуре, тогда давайте мы вам поможем в этом вопросе и введем очень ограниченный военный контингент для охраны своей нефти», – сказал Иксанов.
При этом, считает он, Украину нужно предупредить.
«Дорогие братья-украинцы, мы ваши любимые беспилотники или пилотники вынуждены будем сбивать, если вы будете стрелять по Казахстану», – сказал Иксанов.
Отметим, после трех атак на КТК в декабре план отгрузки нефти был снижен на 33%. Это потери в 745 млн долларов.
