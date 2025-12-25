«Money, Money, Money»: намечается смертельная схватка флейтистки Колесниковой и кухарки Тихановской
Помилованная президентом Белоруссии оппозиционерка Мария Колесникова выступила с видеобращением на пяти языках: русском, белорусском, украинском, английском и немецком.
Она поблагодарила все-всех-всех, но конкретно назвала только свою сестру и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ролик был записан в Берлине, куда отправилась после Украины Колесникова и еще один известный белорусский оппозиционер Виктор Бабарико. Ожидалось, что они дадут пресс-конференцию, но ее в последний момент отменили.
Зато активно общаются с прессой менее известные помилованные змагары в Вильнюсе под руководством самопровозглашенной «президентки Белоруссии» Светланы Тихановской.
Колесниковой, которую в 2020 году представляли как лучшую подругу «лидерки», Тихановская позвонила только через неделю после освобождения. Их разговор записали на видео, чтобы распространить в змагарских СМИ. Лично «подруги» не спешат увидеться, хотя обе находятся в шенгенской зоне.
В оппозиционных СМИ разгоняются панические ожидания того, что Колесникова и Бабарико создадут в Германии белорусский центр, альтернативный литовскому «кабинету» Тихановской.
По информации DW (в реестре иноагентов в РФ, признаны нежелательной организацией), глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль провел с ними личную встречу, глава МВД Александер Добриндт заявил, что правительство Германии «крайне заинтересовано в том, чтобы белорусское демократическое движение продолжало крепнуть».
При этом змагары не устают поминать Колесниковой, что на единственной пресс-конференции она поблагодарила персонально Лукашенко, а Бабарико – что в интервью украинскому блогеру он отказался отвечать, чей Крым. Может, поэтому парочка и побоялась устраивать пресс-конференцию в Берлине.
«Дело в том, что публично надо поддерживать всю вот эту вот шизофреническую русофобию. Но бабки и родственники – в России. Поэтому пока артачится. Но скоро воспитают», – написал в своем тгк белорусский телеведущий Григорий Азаренок, напоминая, что до тюрьмы Бабарико работал в «Газпромбанке».
Белорусский политолог Андрей Лазуткин считает, что лояльность Колесниковой и Бабарико является результатом белорусско-американской договоренности.
«Видимо, условием сделки по передаче людей было то, что американцы должны опровергать, что это сделано под давлением «офиса» Тихановской или марсиан. Это все делали Трамп и Лукашенко. Поэтому на первой пресс-конференции прозвучало «спасибо Александру Григорьевичу». Это было условием их освобождения. Если мы что-то делаем, надо от этого получить отдачу. А для американцев это вопрос имиджа», – сказал Лазуткин в подкасте Азаренка.
