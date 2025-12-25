Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К вечеру среды появилось всё больше свидетельств успеха ВСУ в Купянске – российским войскам приходится отступать с позиций в городе, об освобождении которого накануне докладывалось высшему руководству России.

«Вчера противник нанес удар от Купянска-Узлового на север и взял под контроль практически всю территорию восточной части Купянска до ее северных границ – улицы Ломоносова. Последней пала оборона комплекса зданий Купянского молочно-консервного комбината на Ломоносова, 26. Именно с этих позиций действовали «Рубиконы», которые поддерживали дронами оборону 68-й мсд в центральной части Купянска», – сообщил донецкий военкор Алексей Акутин.

Блогер Юрий Подоляка указывает, что потеря молочно-консервного комбината «сделало обстановку для наших частей на правом берегу Оскол … безнадежной»:

«Это был последний район, через который можно было еще хоть как-то осуществлять логистику частей на западном берегу реки. После утери молоко-консервного комбината это стало невозможно. Что сразу же вылилось в оставление нами значительной части правобережной территории города».

Канал «Рыбарь», основанный экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, пишет, что проблемы в Купянске стали результатом «ложных докладов».

«Оборона ВС РФ носит очаговый характер и не схлопнулась окончательно только из-за работы дроноводов на износ… В попытках реализовать ложные доклады одно из действующих здесь подразделений только за декабрь потеряло почти полторы сотни бойцов на подступах к одному из «освобожденных» в ноябре населенников».

Указывается, что из 11 объявленных «освобожденными» сёл ВС РФ в реальности контролировали только три, а заявления о полном контроле Купянска прозвучали «в момент, когда там не то, что никто не закрепился, а действовали исключительно сверхмалые группы».

Фактическую потерю Купянска признает и блогер Анатолий Радов, составляющий карты на основе данных, полученных от российских бойцов с передовой.

Политолог Геворг Мирзаян предупреждает, что ценой преждевременных рапортов об освобождении Купянска станут не только жизни российских бойцов, но и триумф вражеской пропаганды:

«Если в Купянске все будет происходить дальше так, как сейчас, то в ближайшее время мы увидим грандиозную медиаперемогу Киева – Зеленский воспользуется приглашением Путина и снимет видео из центра города, захваченного киевским режимом. После чего все мировые СМИ напишут о том, что Путин, мол, говорил неправду – и сделают вывод о том, что, может, и на других фронтах российские победы и освобождения городов тоже происходят лишь на бумаге».

Паблик «Два майора», который связывали с погранслужбой ФСБ, пишет, что теперь застопорится наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на серьезные успехи севернее.

«Теперь из-за Купянска успехи под Лиманом и Северском не дадут наступления на Славянск, потому что со стороны Красного Лимана Славянск отделяет водная преграда (Северский Донец) и во фланге – Изюмская группировка. А со стороны Северска лобовое наступление невозможно, если только не фронтом идти как в годы ВОВ, но столько людей нет. Для нас не так важно, что провалилась бездарно организованная психологическая операция в Купянске. Гораздо хуже, что, по сообщению наших товарищей, с направления убрали резервы, наши не смогли нормально закрепиться даже на реально достигнутых рубежах», – описывает последствия паблик.

Напомним, что в начале СВО Купянск был занят очень быстро и фактически без боя. Но уже в сентябре в ходе успешного контрнаступления ВСУ был потерян наряду с такими городами, как Балаклея, Изюм, Красный Лиман.