Шесть из семи фпв-дронов, поставляемых в ВСУ украинскими государственными структурами, не долетают до цели.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир пехотной роты батальона «Свобода» лейтенант Владимир Семин (позывной «Рандеву»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так вот, дроны, которые нам поставляют волонтёры, обычно долетают, и поражают цели. А дроны, которые поставляют нам государственные структуры – бывает такое, что 5-6 вылетов, и каждый раз обрыв», – жаловался Семин.

«Таким образом мы теряем время, которое и так играет против нас. К тому же, на весах – жизнь пехотинца, который сидит там, и ждёт, что мы его сбережем.

Вопрос не только в количестве средств, которыми комплектуют, но очень остро стоит вопрос их качества. А ведь на дронах вся война держится», – подытожил офицер.