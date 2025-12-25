Зе-банда всё разворовала: До 85% поставляемых в ВСУ дронов оказываются бракованными

Вадим Москаленко.  
25.12.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 197
 
Шесть из семи фпв-дронов, поставляемых в ВСУ украинскими государственными структурами, не долетают до цели.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир пехотной роты батальона «Свобода» лейтенант Владимир Семин (позывной «Рандеву»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда разведка обнаруживает противника, и нужно срочно вылететь дроном-камикадзе на поражение. Допустим, лететь приходится на оптоволокне.

Так вот, дроны, которые нам поставляют волонтёры, обычно долетают, и поражают цели. А дроны, которые поставляют нам государственные структуры – бывает такое, что 5-6 вылетов, и каждый раз обрыв», – жаловался Семин.

«Таким образом мы теряем время, которое и так играет против нас. К тому же, на весах – жизнь пехотинца, который сидит там, и ждёт, что мы его сбережем.

Вопрос не только в количестве средств, которыми комплектуют, но очень остро стоит вопрос их качества. А ведь на дронах вся война держится», – подытожил офицер.

Как ранее заявлял экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, половина денег, выделяемых из бюджета на производства дронов, идут на фирму, связанную с бежавшим в Израиль фигурантом коррупционного скандала и другом Зеленского Тимуром Миндичем.

 «Причем специалисты утверждают, что при разрешенной государством 25-процентной рентабельности они показывают от 50 до 75. Просто вдумайтесь: есть 5 миллиардов на закупки, из них половина, 2,5 миллиарда, идет одной фирме», – говорил Луценко.

