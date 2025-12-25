«Нельзя допускать заморозку даже на наших условиях» – Ассоциация российских дипломатов

Максим Столяров.  
25.12.2025 19:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 606
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, США, Украина


На данный момент в переговорах заинтересованы только США, и отнюдь не из миротворческих соображений.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент в переговорах заинтересованы только США, и отнюдь не из миротворческих соображений....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если прямо сейчас переговоры начнутся, там естественно за основу будет приниматься та реальность, которая существует. Нам в этой ситуации переговоры интересны с киевским режимом? Во-первых, надо разобраться, киевский режим – это что? Фашистский режим? Ну тогда, если это фашисты, с ними не вступают переговоры. Значит, надо разобраться, с кем мы можем говорить эвентуально.

Второе. Мы заинтересованы в этих переговорах? Сомневаюсь, потому что если эти переговоры будут очень успешны и приведут к замораживанию того, что есть, даже на наших условиях – четыре субъекта, Крым за нами и так далее…

Рядом с нами рождается реваншистское образование, которое никогда не откажется от этих областей, и когда они более упруго себя будут чувствовать, они опять пойдут против нас.

Мы, в принципе, не очень заинтересованы в настоящее время в переговорном процессе», – констатировал Бакланов.

Также, по своим причинам, в переговорах не заинтересован Киев и Европа.

«Из четырёх сторон (три на одного, не надо забывать!) активно за мир выступают только США, причём это не миротворчество. Есть такой термин «принуждение к миру». Вот эта мирная вся катавасия в настоящее время, она приведет только к одному – к усилению позиций США, позиции других сторон совершенно не интересуют. Чем меньше получит эвентуально Россия, киевский режим, Европа, тем лучше для США», – объяснил дипломат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить