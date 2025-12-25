Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На данный момент в переговорах заинтересованы только США, и отнюдь не из миротворческих соображений.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если прямо сейчас переговоры начнутся, там естественно за основу будет приниматься та реальность, которая существует. Нам в этой ситуации переговоры интересны с киевским режимом? Во-первых, надо разобраться, киевский режим – это что? Фашистский режим? Ну тогда, если это фашисты, с ними не вступают переговоры. Значит, надо разобраться, с кем мы можем говорить эвентуально. Второе. Мы заинтересованы в этих переговорах? Сомневаюсь, потому что если эти переговоры будут очень успешны и приведут к замораживанию того, что есть, даже на наших условиях – четыре субъекта, Крым за нами и так далее… Рядом с нами рождается реваншистское образование, которое никогда не откажется от этих областей, и когда они более упруго себя будут чувствовать, они опять пойдут против нас. Мы, в принципе, не очень заинтересованы в настоящее время в переговорном процессе», – констатировал Бакланов.

Также, по своим причинам, в переговорах не заинтересован Киев и Европа.