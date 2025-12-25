«Нельзя допускать заморозку даже на наших условиях» – Ассоциация российских дипломатов
На данный момент в переговорах заинтересованы только США, и отнюдь не из миротворческих соображений.
Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если прямо сейчас переговоры начнутся, там естественно за основу будет приниматься та реальность, которая существует. Нам в этой ситуации переговоры интересны с киевским режимом? Во-первых, надо разобраться, киевский режим – это что? Фашистский режим? Ну тогда, если это фашисты, с ними не вступают переговоры. Значит, надо разобраться, с кем мы можем говорить эвентуально.
Второе. Мы заинтересованы в этих переговорах? Сомневаюсь, потому что если эти переговоры будут очень успешны и приведут к замораживанию того, что есть, даже на наших условиях – четыре субъекта, Крым за нами и так далее…
Рядом с нами рождается реваншистское образование, которое никогда не откажется от этих областей, и когда они более упруго себя будут чувствовать, они опять пойдут против нас.
Мы, в принципе, не очень заинтересованы в настоящее время в переговорном процессе», – констатировал Бакланов.
Также, по своим причинам, в переговорах не заинтересован Киев и Европа.
«Из четырёх сторон (три на одного, не надо забывать!) активно за мир выступают только США, причём это не миротворчество. Есть такой термин «принуждение к миру». Вот эта мирная вся катавасия в настоящее время, она приведет только к одному – к усилению позиций США, позиции других сторон совершенно не интересуют. Чем меньше получит эвентуально Россия, киевский режим, Европа, тем лучше для США», – объяснил дипломат.
