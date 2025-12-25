Кулеба мечтает поженить польский «гонор» с украинской «гиднистью»
Даже «упоротые свидомые» в Киеве признают серьезные проблемы в отношениях Украины и Польши, где растёт раздражение украинскими беженцами, расходами на поддержку ВСУ и героизацией бандеровцев в соседней стране.
«Последние лет 10-15 нагнетается антиукраинская истерия в польском политикуме. Единственное светлое пятно в этом периоде – это 2022 год. Но уже в 2023-м всё вернулось на свои круги. И ещё предстоит провести анализ, конечно, кто сделал больше для того, чтобы украинско-польские отношения снова пошли вниз», – заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он выразил надежду, что «тихой сапой» найдётся способ вывести украино-польские отношения «на уровень союзничества».
«Идея союзничества Украины и Польши имела очень короткую жизнь в 22 году, потом ее забили ногами и пинками, но надо будет к ней возвращаться. Главная проблема на этом пути будет – знаете польское слово «гонор»? И есть украинское слово «гиднисть». И вот как подружить, поженить польский «гонор» с украинской «гиднистью» – вот это будет очень большой вызов», – мечтал укро-дипломат.
