Историк: «Трамп поднимает на новый уровень цивилизационную войну с Россией»
Нынешняя администрация Белого дома откровенно лукавит утверждая, что противостояние с Россией имеет только ресурсный характер.
Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В отношении ресурсов и столкновения цивилизаций – я бы не делил эти две составляющие. Ну что, они на Украине из-за редкоземельных металлов, что ли, всё затеяли? Они же затеяли по другой [причине]. В Гренландии они из-за рыболовства в этом регионе? Нет, это борьба за Север. Поэтому ресурсы и столкновение цивилизаций – это всё входит в один единый пакет.
И это очень важно сказать именно у нас. У нас имеются «элиты» с мнением, что речь только о ресурсах. Сейчас мы с ними договоримся, разделим этот пирог, и всё будет в шоколаде. Вопрос идёт о ценностях! Вопрос идёт о тысячелетней ненависти и фобиях», – подчеркнул Багдасарян.
«В 41-м году, конечно, у Германии была, в том числе, и проблема ресурсов, когда они нападали на Советский Союз. Проблема обеспечения продовольственной безопасности, выход к нефтяным перспективам. Но ведь исчерпывать этот конфликт исключительно ресурсами точно нельзя.
Ставился-то вопрос вообще о геноциде и уничтожении всей этой общности. Там всё выходило на другую метафизику и на другие противостояния – ценностные и цивилизационные», – напомнил историк.
Он подчеркнул, что ресурсы – важная вещь, «но ресурсами далеко всё не исчерпывается».
«Если противник говорит, что нас интересуют только ресурсы, не надо ему верить… Поэтому ценностное измерение, безусловно, в этом отношении существует, и войну цивилизаций Трамп не закрыл, а наоборот выводит ее на новую перспективу», – объяснил Багдасарян.
