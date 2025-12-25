Историк: «Трамп поднимает на новый уровень цивилизационную войну с Россией»

Нынешняя администрация Белого дома откровенно лукавит утверждая, что противостояние с Россией имеет только ресурсный характер.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В отношении ресурсов и столкновения цивилизаций – я бы не делил эти две составляющие. Ну что, они на Украине из-за редкоземельных металлов, что ли, всё затеяли? Они же затеяли по другой [причине]. В Гренландии они из-за рыболовства в этом регионе? Нет, это борьба за Север. Поэтому ресурсы и столкновение цивилизаций – это всё входит в один единый пакет.

И это очень важно сказать именно у нас. У нас имеются «элиты» с мнением, что речь только о ресурсах. Сейчас мы с ними договоримся, разделим этот пирог, и всё будет в шоколаде. Вопрос идёт о ценностях! Вопрос идёт о тысячелетней ненависти и фобиях», – подчеркнул Багдасарян.